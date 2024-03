Luftverkehr Verdi-Warnstreiks treffen Flughäfen und Lufthansa-Passagiere

An anderen Flughäfen streiken die Kontrolleure nicht. Die Beschäftigten sind bei Privatunternehmen angestellt, die im Auftrag der Bundespolizei Passagiere, Personal und Gepäck an den Zugängen zum Sicherheitsbereich kontrollieren. In Bayern gehören die Luftsicherheitskräfte hingegen zum Öffentlichen Dienst. Der Flughafen München bleibt daher geöffnet, und Lufthansa versucht nach eigenen Angaben, 10 bis 20 Prozent ihres ursprünglichen Programms anzubieten. Der Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals beginnt in den Technikbereichen schon am Mittwochabend und soll bis Samstagmorgen um 7.10 Uhr fortgesetzt werden.