Tarifkonflikt Verdi und Fridays for Future streiten für besseren ÖPNV

Der Warnstreik betraf Verdi zufolge mehr als 70 Städte in nahezu allen Bundesändern. Fahrgäste mussten sich auf weitreichende Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Lediglich in Bayern, im Saarland sowie in Thüringen gab es am Freitag keine Ausstände. In vielen Ländern hatten die Warnstreiks bereits am Donnerstag begonnen. Am Freitag weitete die Gewerkschaft den Arbeitskampf noch einmal aus. In einigen Ländern ist auch am Samstag noch mit Einschränkungen zu rechnen.