NRW : Verdächtiger Schüler aus Essen im Kinderzimmer festgenommen

Essen Riesenschreck in Essen: Statt Unterricht gibt es einen Großeinsatz der Polizei an zwei Schulen. Kurz darauf der Verdacht: Ein 16 Jahre alter Gymnasiast plante womöglich eine Straftat.

Der unter Anschlagsverdacht stehende 16 Jahre alte Schüler aus Essen ist in der Nacht zu Donnerstag in seinem Kinderzimmer festgenommen worden. Das schilderte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in Düsseldorf.