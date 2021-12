Corona und Luftverkehr : US-Airlines streichen wegen Omikron Flüge an Weihnachten

US-Airlines streichen wegen Omikron Flüge an Weihnachten

Washington Allein United Airlines musste am 24. Dezember fast 170 Flüge absagen. Grund sind viele Omikron-Fälle unter Besatzungsmitgliedern. Auch die Lufthansa kämpft mit einem hohen Krankenstand.

Wegen der neuen Corona-Variante Omikron haben mehrere US-Airlines Berichten zufolge zahlreiche Flüge an Weihnachten gestrichen.

„Wir schauen jetzt von Tag zu Tag“, so United-Sprecher Joshua Freed demnach. Es könne sein, dass am Samstag noch einige Flüge gestrichen würden. Auch die Airlines Delta und JetBlue strichen Dutzende Flüge an Heiligabend.