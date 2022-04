Bundesgerichtshof : Urteil gegen Ex-Multimillionär Falk wird verhandelt

Karlsruhe Zehn Jahre nach einem Schuss auf einen Anwalt musste sich 2020 der Ex-Multimillionär Alexander Falk vor Gericht verantworten. Nun kommt der Fall vor den Bundesgerichtshof.

Der Bundesgerichtshof (BGH) will sich am Mittwoch (10.30 Uhr) mit dem Fall des verurteilten früheren Multimillionärs und Hamburger Internetunternehmers Alexander Falk befassen.

Das Landgericht in Frankfurt am Main hatte ihn im Juli 2020 wegen Anstiftung zu einem Schuss auf einen Wirtschaftsanwalt zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Die Verteidigung legte Revision ein.

Der heute 52-jährige Falk hatte den Vorwurf mehrmals zurückgewiesen. Offen ist, ob der Zweite Strafsenat in Karlsruhe nach der mündlichen Verhandlung direkt entscheidet. (Az. 2 StR 142/21)

Falk soll Kriminelle für Attacke auf Anwalt beauftragt haben

In dem Fall geht es um eine Millionenklage des Juristen wegen manipulierter Umsätze beim Verkauf eines von Falks Unternehmen. Der einstige Multimillionär habe sich deshalb mit Kriminellen aus dem Hamburger Rotlichtmilieu zusammengetan und sie mit einer Attacke auf den Anwalt beauftragt, hatte der Vorsitzende Richter damals gesagt.

Das Opfer war im Februar 2010 vor seinem Haus in Frankfurt mit einem Schuss in den Oberschenkel schwer verletzt worden. Vorausgegangen waren Bedrohungen und ein nächtlicher Angriff auf das Haus des Anwalts mit einem Vorschlaghammer. Falk habe aus Rache, unterdrückter Wut und gekränkter Ehre gehandelt, befand das Gericht.

Zerkaute USB-Sticks und manipulierte Videos

Der fast einjährige Prozess am Frankfurter Landgericht war mit bizarren Details gespickt: So zerkaute der Überbringer eines USB-Sticks mit angeblich entlastendem Material diesen kurz vor seiner Festnahme. Ein Tonband, auf dem sich Falk schadenfroh über das Attentat äußert und den Anwalt als „Bazille“ bezeichnet, erwies sich gleich an mehreren Stellen als geschnitten und manipuliert.