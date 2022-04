Spielervermittler : Unikum in der Fußball-Welt: Haaland-Berater Raiola gestorben

Mailand Mino Raiola jobbte einst in einer Pizzeria in den Niederlanden. Dann wurde er Berater und schließlich einer der erfolgreichsten Agenten im internationalen Fußball. Nun ist er früh gestorben.

Von seinen Profis wie Stürmerstar Erling Haaland von Borussia Dortmund geliebt, von Vereinen oft gefürchtet, handelte der Italiener in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten einige der größten Transferdeals aus. Nun ist Raiola im Alter von nur 54 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie bei Twitter mit; Raiolas Büro in Monaco bestätigte auf telefonische Anfrage der Deutschen Presse-Agentur die Todesnachricht.

Raiolo starb in einer Klinik in Mailand, wo er seit längerem behandelt wurde. „Mino kämpfte bis zum Schluss mit der gleichen Kraft, die er schon in Verhandlungen gezeigt hatte, um seine Spieler zu verteidigen“, hieß es in der Stellungnahme seiner Familie auf Englisch und Italienisch. „Mino war Teil im Leben von so vielen Spielern und hat ein unvergessliches Kapitel der Geschichte des modernen Fußballs geschrieben.“