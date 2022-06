Kolumbien : Unglück in Stierkampfarena: Tote und Verletzte

Unglück in Stierkampfarena: Tote und Verletzte

El Espinal Die Bilder sind erschütternd. Während eines Stierkampf-Spektakels in Kolumbien geben plötzlich Tribünen nach, Menschen stürzen in die Tiefe. Es gibt Tote und viele Verletzte. Wie konnte es dazu kommen?

Es sollte ein ausgelassenes Fest werden, endete aber in einer Katastrophe: Beim Einsturz eines Teils der Tribünen einer Stierkampfarena in Kolumbien sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Etwa 300 Besucher seien verletzt worden, 30 von ihnen schwer, sagte der Gouverneur des Departments Tolima, Ricardo Orozco, am Sonntagabend im Rundfunk. Bei den Toten handele es sich um zwei Frauen, einen Mann und ein 14 Monate altes Kind.

„Hätte noch viel schlimmer ausgehen können“

„Angesichts des Ausmaßes dessen, was auf den Videos zu sehen ist, hätte die Tragödie noch viel schlimmer ausgehen können“, sagte er dem Sender RCN. Auf den Clips in sozialen Medien ist zu sehen, wie auf einer Seite der Arena der Stadt El Espinal, gut 150 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Bogotá, die mit hunderten Zuschauern besetzten Holztribünen einstürzen und dabei nach vorne in die Arena kippen. Die Ursache war zunächst unklar. „Insgesamt sind acht von 44 Tribünen unserer Stierkampfarena eingestürzt, jede mit etwa 100 Personen“, sagte Bürgermeister Juan Carlos Tamayo.