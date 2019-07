Tote und Verletzte : Unglück in Nachtclub überschattet Schwimm-WM

Unglück in Nachtclub überschattet Schwimm-WM

Zwei Menschen kamen bei dem Unglück in dem Nachtclub in Gwangju ums Leben. Foto: Chun Jung-In/Yonhap.

Gwangju Ein tödliches Unglück in einem Nachtclub nahe dem Athletendorf der Schwimm-WM im südkoreanischen Gwangju hat das sportliche Großereignis überschattet.

Zwei Menschen kamen nach Berichten südkoreanischer Sender ums Leben, als in der Nacht zum Samstag eine Besucherplattform des Clubs „Coyote Ugly“ einstürzte. Der Rundfunksender KBS berichtete, weitere 17 Gäste seien verletzt worden, darunter auch Sportler der Weltmeisterschaften - hauptsächlich aus der Wasserball-Sparte.

Bei den deutschen Wasserballern löste die Tragödie Betroffenheit aus. „Heute beim Frühstück war eine ziemlich bedrückende Stimmung“, sagte Nationaltorwart Moritz Schenkel nach der 6:11-Niederlage seiner Mannschaft im Spiel um Platz sieben gegen Griechenland. „Wir haben es heute Morgen sofort aus den sozialen Medien mitgekriegt nach dem Aufstehen. Ich glaube, es ist ziemlich tragisch, was dort passiert ist.“ Er gehe davon aus, dass am Samstagabend keiner rausgehen werde. „Weil wir gar nicht wissen, wie wir mit der Situation umgehen sollen“, sagte Schenkel.

Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft waren nach Angaben des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) am vorletzten Wettkampftag nicht am Unglücksort. „Wir sind alle zutiefst bestürzt. Unser ganzes Mitgefühl gilt den Verletzten und weiteren Betroffenen“, hieß es in einer DSV-Mitteilung.