30. Spieltag Unbesiegbarkeit als Mission: Leverkusen und die späten Tore

Selbst Xabi Alonso ließ sich von den Emotionen mitreißen. Nach dem späten Ausgleich von Josip Stanisic (90.+7) im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund stürmte der ansonsten eher als zurückhaltend bekannte Leverkusener Coach zusammen mit seinen Profis Richtung Eckfahne und schloss sich der ausgelassenen Jubelparty vor der Gäste-Tribüne an. „Es war sehr emotional, ein besonderer Moment - fast so wie letzte Woche“, schwärmte der spanische Erfolgscoach mit Bezug auf die ausgelassene Stimmung bei der vorzeitigen Meisterfeier sieben Tage zuvor in Leverkusen im Anschluss an den Kantersieg (5:0) über Bremen.