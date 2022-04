DFB-Pokal : „Unbeschreiblich“: Freiburg stürmt ins Finale, HSV ist raus

Hamburg Der SC Freiburg hat erstmals in der Vereinsgeschichte das Finale des DFB-Pokals erreicht. Zweitligist Hamburger SV hat dem Bundesliga-Club am Dienstag im ersten Halbfinale kaum etwas entgegenzusetzen.

„Das ist unbeschreiblich, wir schreiben Geschichte“, sagte Torschütze Nicolas Höfler in der ARD. „Wir freuen uns, dass wir den Schritt machen konnten.“ Es mache „brutal viel Spaß“, die Mannschaft könne „noch viel erreichen in dieser Saison“. Streich äußerte: „Ich kann es gar nicht sagen, was mir durch den Kopf ging. Ich habe die Fans gesehen, mich gefreut, dass sich die Reise gelohnt hat.“