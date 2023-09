Unwetter UN: Zahl der Todesopfer in Libyen steigt weiter

Mindestens 35.000 Menschen haben nach Angaben der WHO allein in Darna ihre Unterkünfte verloren. Mit den Tausenden von Vertriebenen, die jetzt unterwegs seien, steige auch das Risiko, mit Landminen und explosiven Kampfmitteln in Berührung zu kommen, die von den jahrelangen Konflikten im Land übrig geblieben sind, so das OCHA. Die Fluten hätten unter anderem Landminen in andere Gebiete gespült, hieß es unter Berufung auf das Internationale Komitee vom Roten Kreuz.