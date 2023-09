Covid-19 Umfrage zu Corona-Sorgen: Einschätzungen gehen auseinander

Bei vorsorglichen Schutzmaßnahmen, die jeder für sich ergreifen kann, überwiegt laut der Umfrage eine eher zurückhaltende Tendenz. Dass sie in Innenräumen mit vielen Menschen bestimmt oder wahrscheinlich Maske tragen werden, gaben 25 Prozent an - bestimmt oder wahrscheinlich nicht wollen es 47 Prozent. Vielleicht sagten weitere 23 Prozent. In Bussen und Bahnen wollen 27 Prozent bestimmt oder wahrscheinlich zur Sicherheit Maske tragen, vielleicht sagten 21 Prozent. Es bestimmt oder wahrscheinlich nicht zu tun, gaben 42 Prozent der Befragten an.