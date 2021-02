„Ängste der Deutschen“ : Umfrage: Vertrauen in Pandemie-Politik sinkt

Umfrage: Vertrauen in Pandemie-Politik sinkt

Berlin Einer Langzeit-Umfrage zufolge sieht inzwischen rund die Hälfte der Befragten die Politiker von ihren Aufgaben überfordert. Das ist bisher der höchste Wert seit Beginn der Corona-Pandemie.

Die Stimmung der Bundesbürger in der Corona-Pandemie droht nach der Langzeit-Umfrage „Die Ängste der Deutschen“ zu kippen. So sieht inzwischen rund die Hälfte der Befragten die Politiker von ihren Aufgaben überfordert (54 Prozent).

Das ist bisher der höchste Wert in der Pandemie. Im Sommer urteilten 40 Prozent der Interviewten so, im ersten Lockdown im April 2020 waren es 46 Prozent, wie es in der Studie heißt, die heute Vormittag veröffentlicht werden sollte.