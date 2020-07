Ein Überblick : Das müssen Urlauber in Europa alles beachten

Saarbrücken Ab in die Ferien trotz Corona? In den größten Teilen Europas ist das derzeit möglich. Dabei gilt es aber Einiges zu beachten. Zumal die Infektionszahlen mancherorts wieder steigen.

Am Donnerstag, 30. Juli, beginnen auch in Baden-Württemberg die Sommerferien – für ein paar Tage haben dann Schüler in allen 16 Bundesländern gleichzeitig frei. Beste Urlaubszeit also – wäre da nicht die Corona-Pandemie.