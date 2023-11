Nationalmannschaft Türkei-Sieg in Berlin: Nagelsmann-Heimpremiere geht schief

Bei seinem missratenen Heimdebüt hat Bundestrainer Julian Nagelsmann zu viel gewagt und mit einer 2:3 (1:2)-Schlappe seine erste Niederlage kassiert. In der mit 72.592 Zuschauern ausverkauften Arena musste die Fußball-Nationalmannschaft einen bitteren Stimmungsdämpfer sieben Monate vor dem Anpfiff der Heim-EM hinnehmen. Um am 14. Juli 2024 zum Finale wieder in die Hauptstadt zu kommen, muss Nagelsmann noch ganz viel Arbeit leisten.