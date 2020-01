Weltwirtschaftsforum in Davos : Trump: Greta sollte sich auf andere Länder konzentrieren

US-Präsident Donald Trump hält bei seiner Ankunft zum zweiten Tag des Weltwirtschaftsforums den Daumen hoch. Foto: Gian Ehrenzeller/Keystone/dpa.

Davos Der US-Präsident und die Klimaaktivistin liefern sich in Davos ein Fernduell um den Klimaschutz. Nun forderte Trump Thunberg auf, ihre Kritik an andere Staaten als die USA zu richten. Auch eine Auszeichnung für die Klimaaktivistin stört ihn.

US-Präsident Donald Trump hat Klimaaktivistin Greta Thunberg aufgefordert, andere Länder anstelle der Vereinigten Staaten stärker in den Fokus zu nehmen. Die USA seien „sauber und schön“, sagte Trump in Davos vor Journalisten.

Aber es gebe einen anderen Kontinent, „wo so viel Rauch aufsteigt, dass man es kaum glauben kann“, sagte Trump - ohne dabei Asien, China oder Indien namentlich zu nennen. „Greta sollte anfangen, sich um diese Länder zu kümmern.“

Er betrachte den Klimawandel nicht mehr als „Schwindel“, aber manche Aspekte der Debatte seien seiner Meinung nach extrem übertrieben, sagte Trump, ohne Beispiele zu nennen. „Manche Leute gehen von so einem Ausmaß aus, dass es so unrealistisch ist, dass man sein Leben gar nicht mehr leben kann„, sagte Trump am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF). Er sorge sich auch um die Umwelt, erklärte Trump. „Wir wollen das sauberste Wasser auf der Welt, wir wollen die sauberste Luft auf der Welt.“

Als Trump nach Greta Thunberg gefragt wurde - deren Auftritte in Davos viel Beachtung gefunden hatten - stellte er zunächst eine Gegenfrage: „Wie alt ist sie?“. Trump behauptete dann, er hätte die 17-Jährige gerne in Davos getroffen. „Sie hat mich auf dem „Time“-Magazin ausgestochen“, sagte er. „Time“ hatte Thunberg zur „Person des Jahres“ 2019 gekürt. Trump hatte das auf Twitter damals als „lächerlich“ herabgetan.

Trump nannte den Klimawandel früher einen „Scherz“; davon ist er mittlerweile abgerückt, aber er bezweifelt immer noch, dass die Klimaveränderungen menschengemacht sind. Auch Prognosen mit düsteren Konsequenzen des Klimawandels stellt er immer wieder in Frage. In seiner Rede vor dem WEF am Dienstag hatte er erklärt, anstatt Schwarzmalerei brauche es Optimismus und Zukunft in Technik und Forschung, um solche globale Herausforderungen zu meistern.

Die Auftritte von Greta Thunberg haben in Davos viel Beachtung gefunden. Foto: Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa.

Handschlag: Ursula von der Leyen trifft beim Weltwirtschaftsforum auf Donald Trump. Foto: Evan Vucci/AP/dpa.