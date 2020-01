Weltwirtschaftsforum in Davos : Trump droht EU: Ohne Abkommen kommen „sehr hohe“ Strafzölle

Davos Zwischen der EU und den USA läuft es derzeit alles andere als glatt. Nun droht US-Präsident Donald Trump der EU neue Strafzölle an.

Ohne neues Abkommen mit der US-Regierung drohten den Europäern „sehr hohe Zölle“ auf den Import von Autos und anderen Waren, sagte Trump dem US-Nachrichtensender CNBC. Ohne einen Deal „müssen die USA handeln“, warnte Trump in dem Gespräch am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos .

Er gehe aber davon aus, dass es zu einer Einigung mit Brüssel kommen werde, sagte Trump weiter. „Sie werden einen Deal machen, weil sie müssen, sie müssen“, sagte der Präsident. Er habe sich in dem Handelskonflikt bislang zurückgehalten, weil er erst jenen mit China zum Abschluss bringen wollte. Trump beklagte, dass die EU-Staaten deutlich mehr in die USA exportierten als umgekehrt. Bereits nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Davos hatte Trump erneut mit der Einführung von Strafzöllen auf Autoimporte gedroht.