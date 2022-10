8. Spieltag : Trotz Überzahl: Schalke zahlt auch gegen Augsburg Lehrgeld

Gelsenkirchen Mit viel Moral kämpft sich Schalke nach einem 0:2-Rückstand zurück ins Spiel. Am Ende stehen die Königsblauen doch mit leeren Händen da - und das in Überzahl.

Der Ärger war groß bei Aufsteiger FC Schalke 04, der in der Fußball-Bundesliga weiter kräftig Lehrgeld zahlt und schon nach einem Viertel der Saison tief im Tabellenkeller steckt. Im wegweisenden Spiel gegen den FC Augsburg kassierten die Königsblauen trotz eines aufgeholten 0:2-Rückstands und Überzahl in den letzten 20 Minuten eine 2:3 (1:2)-Heimniederlage. Mit nur einem Sieg und sechs Punkten aus acht Spielen sind die Schalker 15.

Schalkes Schröder: „Ich bin sehr enttäuscht“

Demirović trifft doppelt

„Von Anfang an war es ein emotionales Spiel. Wir sind froh, drei Punkte mitgenommen zu haben. Wir sind extrem stolz “, sagte Demirovic und Hahn ergänzte: „Es war ein grandioser Tag für uns. Wir haben immer an uns geglaubt und im Endeffekt auch verdient gewonnen.“

Schalkes Trainer Frank Kramer hatte nach der extrem defensiven Spielweise im Derby bei Borussia Dortmund ein Zeichen gesetzt und die beiden klassischen Mittelstürmer Terodde und Sebastian Polter erstmals als Sturm-Duo in die Startelf beordert. Das hatte zur Folge, dass es die Gastgeber noch mehr denn je mit langen Bällen in die Spitze versuchten. Die Augsburger setzten von Beginn an Nadelstiche und gingen auch früh in Führung. Eine Flanke von Hahn verlängerte Henning Matriciani unglücklich mit dem Hinterkopf und Demirovic schlenzte den Ball flach zum frühesten Augsburger Saisontor ins lange Eck.