Unwetter Trotz sinkender Wasserstände keine Normalität

Fünf Tote, mehrere Vermisste - und noch unwägbare Schäden: So sieht eine erste Bilanz des Hochwassers in Süddeutschland aus. Kritisch blieb zuletzt vor allem die Lage im Osten Bayerns, auch wenn an der stark betroffenen unteren Donau der Wasserstand an bestimmten Stellen langsam zu sinken beginnt. Die Wasserstände an den Pegeln in Passau und Regensburg lagen laut Hochwassernachrichtendienst (HND) weiter bei der höchsten Meldestufe 4.