Fahrer festgenommen : Trier: Auto erfasst und tötet zwei Menschen in Fußgängerzone

Trier: Auto erfasst und tötet zwei Menschen in Fußgängerzone

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr nahe der Fußgängerzone in Trier. Foto: Harald Tittel/dpa

Trier In Trier erfasst ein Auto mehrere Menschen und verletzt zwei von ihnen tödlich. Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften ist im Einsatz. Die Hintergründe sind unklar.

Bei einem Vorfall mit einem Auto sind in der Innenstadt von Trier mindestens zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Die Polizei teilte am Nachmittag über Twitter mit, es habe mehrere Tote und Verletzte gegeben.

„Was in Trier geschehen ist, ist erschütternd“, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag auf Twitter. „Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen.“