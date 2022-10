Bundesliga : „Trennung unausweichlich“: VfB stellt Trainer Matarazzo frei

Stuttgart Nach 100 Pflichtspielen als Trainer des VfB Stuttgart muss Pellegrino Matarazzo gehen. Die Verantwortlichen sehen nach stundenlangen Beratungen auf dem Club-Gelände keinen anderen Ausweg mehr.

Wehrle: Haben Matarazzo viel zu verdanken

Matarazzo genau 100 Pflichtspiele im Amt

Inzwischen ist klar: Sein 100. Pflichtspiel an der Seitenlinie des VfB war Matarazzos letztes. Mit Pfiffen wurden er und die Mannschaft verabschiedet. Der Kampfgeist war zwar niemandem abzusprechen. Die Gesamtsituation wirkt sich aber massiv auf die Stimmungslage in Bad Cannstatt aus. Für den Unmut der Zuschauer hatten auch Mislintat und Matarazzo Verständnis gezeigt.

Der Italoamerikaner hatte beim VfB in der Winterpause der Saison 2019/2020 den Posten des entlassenen Tim Walter übernommen und den damaligen Zweitligisten im darauffolgenden Sommer zurück in die Bundesliga geführt. In der ersten Spielzeit nach dem Wiederaufstieg begeisterten die Schwaben phasenweise mit mutigem Offensivfußball, spielten bis zum Schluss um die internationalen Plätze mit und wurden am Ende Tabellenneunter.