Hintergrund : Trauma: Wann man Hilfe braucht und wie man helfen kann

Ein Aufmunterungsschreiben hängt neben dem Einschussloch an der Schaufensterscheibe des Kiez-Döners. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa.

Halle/Ulm Der Schock nach dem rechtsextremen Terroranschlag von Halle sitzt tief.

Jörg Fegert, der Geschäftsführende Sprecher des Zentrums für Traumaforschung und Professor an der Uniklinik Ulm, erklärt, wie Menschen auf das Erlebte reagieren, woran die Opfer merken, dass sie Hilfe brauchen und wie Angehörige und Freunde helfen können:

Betroffene reagieren etwa mit Schlafstörungen oder Schweißausbrüchen also Übererregung oder mit Alpträumen und anderen Symptomen des Wiedererlebens. „Manche haben noch jahrelang Erinnerungen, die immer wieder hochkommen – sogenannte Flashback-Erinnerungen.“

„Viele Menschen versuchen auch, die Orte des Geschehens zu meiden und der Erinnerung daran auszuweichen, was manchmal auch eine Belastung sein kann, weil sie sich so im Alltag einschränken“, sagt Fegert. Dies seien auch Symptome an denen Betroffene erkennen könnten, dass sie Hilfe brauchten. „Bei vielen Menschen beruhigt sich das aber auch innerhalb von zwei bis drei Wochen.“