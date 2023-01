Ski-Star ohne Allüren : Trauer um „Gold-Rosi“ Mittermaier

Das ist eine sehr traurige Nachricht.

Danke liebe Rosi Mittermaier für die Begeisterung, die du bei so vielen Menschen ausgelöst hast und für dein Engagement weit über den Sport hinaus!

Die Goldmedaillen waren eine der prägendsten Erinnerungen an den Wintersport in meiner Jugend. https://t.co/dweOHa3CWN