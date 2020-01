Täterinnen stehen zur Tat : Trauer in Krefeld: „Ich hoffe, sie sind im Affenhimmel“

Trauer in Krefeld: „Ich hoffe, sie sind im Affenhimmel“

Viele Leute legten Blumen, Plüschtiere und Kerzen am Zoo nieder, um zu zeigen: Wir trauern. Foto: Marcel Kusch/dpa.

Krefeld Der verheerende Brand im Krefelder Zoo ist für die Polizei weitgehend aufgeklärt. Drei Frauen stellten sich den Ermittlern. Sie hatten Himmelslaternen aufsteigen lassen.

Mit Respekt für die mutmaßlichen Täter: So äußerte sich die Polizei am Donnerstag nach dem verheerenden Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos zu den Tatverdächtigen.

Der Leiter der Ermittlungskommission, Gerd Hoppmann, sagte über die drei Frauen: „Sie wollten zu der Tat stehen, was ich hochanständig finde.“ Bei dem Brand in der Nacht zu Neujahr kamen viele Menschenaffen ums Leben.

Eine Frau aus Krefeld und ihre beiden erwachsenen Töchter sollen das Feuer ausgelöst haben. Nachdem die Polizei Himmelslaternen als wahrscheinlichen Auslöser genannt hatte, hatten sich die Frauen im Alter zwischen 30 und 60 Jahren selbst bei den Ermittlern gemeldet. Dass es zu diesem tragischen Unglück gekommen sei, hätten sie nicht geahnt und nicht gewollt, sagte Hoppmann am Donnerstag.

2009 war in Siegen ein zehn Jahre alter Junge gestorben, weil ein Haus durch eine Himmelslaterne in Brand geraten war. Der Prozess gegen einen 23 Jahre alten Mann wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Brandstiftung wurde gegen Auflagen eingestellt. Damals waren die Lampions in Nordrhein-Westfalen noch nicht verboten.