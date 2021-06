Unwetter : Tote und viele Verletzte nach Tornado in Tschechien

Tote und viele Verletzte nach Tornado in Tschechien

Prag/Breclav Ein schweres Unwetter hat in Tschechien eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Mindestens drei Menschen sind ums Leben gekommen - mehr als 200 wurden verletzt. Die Rettungskräfte sind im Großeinsatz.

Der Tornado hatte am Donnerstagabend sieben Dörfer in der Region Südmähren verwüstet. Häuser wurden zerstört, Dächer abgedeckt, Stromleitungen niedergerissen und Autos umhergeworfen. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt, davon mindestens zehn schwer. Gesundheitsminister Adam Vojtech sagte im tschechischen Fernsehen, die Situation vor Ort sei wie in einem Krieg.