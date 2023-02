Kriminalität : Tote nach Schüssen an US-Universität

East Lansing Erneut fordert Waffengewalt in den USA mehrere Menschenleben. In einem Saal der Universität Michigan eröffnet der Schütze das Feuer und tötet mindestens drei Menschen.

Der Schütze habe am Montagabend in einem Saal der Universität das Feuer eröffnet, so die Polizei. Nach den ersten Schüssen sei es an einem weiteren Ort auf dem Campus zu einer zweiten Attacke gekommen. Fünf Menschen seien mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, einige seien lebensgefährlich verletzt. Mehrere Gebäude seien evakuiert worden. „Weglaufen, verstecken, kämpfen“, hatte es in einer ersten Warnmitteilung der Universität an Studierende und Angestellte geheißen. Nach dem Tod des mutmaßlichen Schützen wurde die Warnung aufgehoben.