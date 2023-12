Baden-Württemberg Tot geborgenes Kind ist vermisste Zweijährige

Das tot aus einem Fluss im schwäbischen Bingen geborgene Kind ist das seit Sonntagabend vermisste Mädchen. Das bestätigte die Polizei in Ravensburg auf Anfrage. Die Zweijährige sei identifiziert worden. Der Leichnam des Mädchens wurde am Dienstagvormittag kurz vor dem Ortseingang Hitzkofen - einem Teilort von Bingen - von einem Taucher entdeckt. Seit Sonntag suchen Helfer in der Gegend nach der vermissten Zweijährigen.