Nationalmannschaft Tor-Rätsel: Nagelsmann sucht EM-Zündfunken

Schon bei der Turnier-Generalprobe am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach gegen Griechenland erwartet Nagelsmann den Zündfunken, der eine Woche später zum Start gegen Schottland Mannschaft und Fans in den Turnier-Flow für einen glorreichen Fußball-Sommer bringen soll. „Wir wollen den großen Coup landen, das ist klar. Es wird aber auch bei diesem Heimturnier nicht einfach. Wir haben die richtige Atmosphäre und Stimmung in der Mannschaft“, sagte Schlussmann Manuel Neuer nach seinem von dem zu lässigen Risiko-Chipball kurz vor Schluss getrübten Comeback-Spiel im DFB-Tor.