Kriminalität Tötung im Vogtland - Tatwaffe war eine Axt

Der Mann ließ sich den Angaben nach widerstandslos am Tatort in dem 1350 Seelen-Ort unweit von Oelsnitz festnehmen. „Es war sofort eindeutig, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt“ erläuterte die Polizeisprecherin am Montag. Für die Opfer sei jede Hilfe zu spät gekommen. Sie und der Tatverdächtige sind Deutsche und haben zusammen in dem Haus im Vogtland gelebt.