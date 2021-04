Sportwagen mit 560 PS : Tödlicher Unfall bei Tempo 200: Urteil gegen Raser

Ingolstadt Der 22 Jahre alte Mann auf der Überholspur hatte keine Chance, als von hinten ein Raser mit einem 560-PS-Boliden viel zu schnell ankam. Muss der andere Fahrer lange Jahre ins Gefängnis oder wird er freigesprochen?

Nach einem tödlichen Raserunfall will das Landgericht Ingolstadt heute das Urteil gegen einen 24 Jahre alten Autofahrer verkünden.

Der Mann hatte im Oktober 2019 auf der Autobahn 9 in Bayern den Wagen eines voranfahrenden Mannes auf der Überholspur derart gerammt, dass der 22-Jährige am Steuer sofort tot war. Nach den Ermittlungen war der Angeklagte mit mehr als 200 Stundenkilometern auf der Fernstraße unterwegs, obwohl in diesem Bereich nur Tempo 100 erlaubt war.