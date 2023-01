Kriminalität : Tödliche Messerattacke im Regionalzug: Opfer 17 und 19 Jahre

Brokstedt Ein Angreifer in einem Regionalzug zwischen Kiel und Hamburg tötet zwei Menschen. Auch am Tag danach sind viele Fragen offen. Bekannt ist nun aber, wer die Todesopfer waren.

Nach einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg ist die Identität der beiden Getöteten geklärt. Es handele sich um eine 17-jährige Jugendliche und einen 19 Jahre alten Mann, sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) vor Beginn einer Landtagssitzung. „Sie kannten sich.“ Am Morgen hatte die Ministerin das Alter des Mädchens noch mit 16 Jahren angegeben.

Am Mittwochnachmittag hatte ein Mann während der Fahrt auf mehrere Fahrgäste eingestochen. Zu diesem Zeitpunkt saßen rund 120 Menschen in der Regionalbahn. Bei dem Täter handelt es sich den Angaben zufolge um einen 33 Jahre alten staatenlosen Palästinenser.

Mutmaßlicher Zug-Angreifer seit 2014 in Deutschland

Der 33-Jährige war laut Stadtkämmerer Christian Zierau im Sommer 2021 aus Nordrhein-Westfalen nach Kiel gekommen, lebte dort in einer Gemeinschaftsunterkunft. Dort bekam er 2021 ein Hausverbot. „Er ist ab diesem Zeitpunkt in unserem Melderegister als unbekannt verzogen festgestellt“, sagte Zierau vor dem Innen- und Rechtsausschuss des Landtags. Sicher ist laut Staatsanwaltschaft Itzehoe, dass er ab 21. Januar 2022 in Hamburg in Untersuchungshaft saß. Grund sei ein Körperverletzungsdelikt gewesen, teilte die Polizeidirektion in Itzehoe mit. Am 19. Januar des laufenden Jahres wurde er aus der U-Haft entlassen.