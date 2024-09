Unglück Tod in der Toskana - Zwei deutsche Schülerinnen überfahren

Die Gemeinde Lido di Camaiore liegt direkt am Meer, etwa eine halbe Autostunde westlich der viel besuchten Stadt Lucca. Die Strandpromenade ist für den Autoverkehr gesperrt. Der Unfall ereignete sich einige hundert Meter entfernt im Zentrum der Ortschaft. In unmittelbarer Nachbarschaft von Lido di Camaiore sind die beiden deutlich bekannteren Badeorte Viareggio und Forte dei Marmi, wo auch Prominente wie der Sänger Andrea Bocelli („Time to Say Goodbye“) zu Hause sind.