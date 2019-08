Umweltstiftung WWF : Tierbestände in Wäldern über Jahrzehnte mehr als halbiert

Tierbestände in Wäldern über Jahrzehnte mehr als halbiert

Berlin Die weltweiten Bestände zahlreicher Tierarten in Wäldern haben sich laut einer Untersuchung in den vergangenen Jahrzehnten mehr als halbiert.

In der Analyse werden aber auch Beispiele genannt, in denen sich Arten wieder erholen konnten. Bei Gorillas in Zentral- und Ostafrika etwa wird von einem Wiederanstieg der Zahl ausgegangen, dazu hätten Schutzmaßnahmen beigetragen.