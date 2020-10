French Open : Thron-Jubiläum für Nadal: Mit 100. Sieg zum Triumph in Paris

Paris Einen Tag nach dem Doppel-Coup von Kevin Krawietz und Andreas Mies erleben die French Open ein Herren-Einzel der Superlative. Djokovic gegen Nadal - kein anderes Duell gab es häufiger in der Historie des Profi-Tennis. Es endet mit einem schier surreal anmutenden Ergebnis.

Was für eine unglaubliche Machtdemonstration des Königs der Sandplätze! Mit seinem 100. Einzel-Sieg in Paris hat Rafael Nadal zum 13. Mal die French Open gewonnen.

Gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic setzte sich der 34 Jahre alte Spanier am Sonntag in einem erstaunlichen Endspiel mit 6:0, 6:2, 7:5 durch. „Sorry für heute“, sagte Nadal in einer ersten kurzen Ansprache auf dem Platz.

Das Finale der Superlative erfüllte vom ersten Ballwechsel an vom Niveau her sämtliche Erwartungen - vom Ergebnis am Ende natürlich nicht. Was die beiden Final-Protagonisten in der ersten halben Stunde darboten, war Sandplatz-Spektakel par excellence. Sechs Minuten dauerte das Premierenspiel, dann hatte Nadal seinem Gegenüber gleich den ersten Aufschlag abgenommen. Nach 41 Minuten stand es 5:0 für Nadal - und das obwohl Djokovic nicht einmal schlecht spielte.