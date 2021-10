Fernsehen : „The Masked Singer“: Tagesschau-Chefsprecher Riewa als Chili

Köln Wer steckt im Chili-Kostüm? Das Rätsel um den „Masked Singer“ ist gelüftet: Jens Riewa nimmt nach Judith Rakers als zweiter Vertreter des „Tagesschau“-Kollegiums an der ProSieben-Show teil.

Der 58-Jährige steckte im Kostüm einer riesigen Chili-Schote. Da er aber am Samstagabend in Köln zu wenige Stimmen der Zuschauer erhielt, musste er die feurige Maske ablegen. Wie Riewa zugab, passte die Kostümierung privat eigentlich gar nicht so gut zu ihm. „Ich bin in meinem privaten Umfeld berühmt dafür, dass ich null scharfes Essen vertrage“, sagte er. „Aus einem einfachen Grund: Ich bekomme stundenlange Schluckauf-Anfälle.“