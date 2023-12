Auto Teslas Elektro-Pickups deutlich teurer als angekündigt

Erst am Markt wird sich zeigen, ob amerikanische Pickup-Käufer ein Fahrzeug in der außergewöhnlichen Form wollen - oder eher das klassische Aussehen vorziehen. Musk warb damit, dass ein Elektro-Antrieb leistungsstärker sei als Verbrennermotoren. In einem Video wurde etwa gezeigt, dass ein „Cybertruck“ schneller beschleunigte als ein neuer Porsche 911 - während er einen Porsche auf einem Anhänger hinter sich her zog.