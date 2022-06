Bundesliga : „Teamplayer“ Kramer startet Mission als Schalke-Coach

Gelsenkirchen Frank Kramer soll mit Schalke den Klassenverbleib in der Bundesliga schaffen. Der 50-Jährige tritt in die Fußstapfen einer Vereinsikone. Mit seinem Vorgänger soll er eng zusammenarbeiten.

Als ehrlichen und zugänglichen Mensch bezeichnete er sich, als jemanden, „der die Ärmel hochkrempelt“. Mit Zuversicht und Demut will der 50-Jährige die Mission Klassenverbleib beim Bundesliga-Aufsteiger angehen.

„Ich bin superglücklich, hier zu sein. Schalke ist einer der größten Vereine in Deutschland. Ich freue mich auf die Atmosphäre in der Veltins-Arena. Wenn man daran denkt, bekommt man Gänsehaut“, sagte Kramer in den Katakomben des Schalker Fußball-Tempels. Rund 45 Minuten sprachen er, Sportdirektor Rouven Schröder und Vorstandsmitglied Peter Knäbel über ihre Ziele und Erwartungen. Die Worte „Gemeinschaft“ und „Team“ verwendeten sie immer wieder.