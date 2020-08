Corona-Krise : Tagestouristen dürfen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern

Leer sind die Strandkörbe in Warnemünde. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Schwerin Als einziges Bundesland ließ das Land auswärtige Tagesgäste den Sommer über nicht ins Land. Das wird sich nun mit dem Ende der Urlaubssaison ändern.

Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Schwerin mitteilte, können vom 4. September an auch Tagestouristen aus anderen Bundesländern wieder in den Nordosten kommen. Bislang gelten solche Ausflüge als illegal und können mit Bußgeldern von bis zu 2000 Euro belegt werden.