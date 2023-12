Soziales Tafel-Chef: Wegen Andrangs gibt es Wartelisten

Der Deutschen Presse-Agentur hatte Steppuhn zuvor gesagt: „Unsere Tafeln sind im Dauerkrisenmodus.“ Erst der Krieg in Syrien, dann die Corona-Pandemie und schließlich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hätten die Lage in den vergangenen Jahren weiter verschärft. „Armut in Deutschland nimmt zu - und das spürbar.“