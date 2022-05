Kriminalität : Täter schießt an Schule in Bremerhaven und verletzt Frau

Täter schießt an Schule in Bremerhaven und verletzt Frau

Bremerhaven An einer Schule in Bremerhaven wird geschossen, eine Frau wird verletzt. Der Täter wird festgenommen. Noch ist wenig bekannt.

An einem Gymnasium in Bremerhaven ist am Donnerstag geschossen worden. Eine Frau sei mit der Waffe verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Sie kam ins Krankenhaus. Ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar.

Die Schülerinnen und Schüler des betroffenen Lloyd-Gymnasiums (Oberstufe) an der Grazer Straße in Bremerhaven-Mitte blieben nach der Tat zunächst mit ihren Lehrkräften in ihren Klassenräumen. „Die Polizei hat die Lage vor Ort unter Kontrolle“, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.