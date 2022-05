Deutscher Wetterdienst : Superzellen und Tornados - Extreme Unwetter befürchtet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Teile von Bayern am Freitag Temperaturen von bis zu 32 Grad am Tag und starke Gewitter in den Abendstunden. Foto: Nicolas Armer/dpa

Offenbach Deutschland steht ein heftiges Unwetter mit Orkanböen, Starkregen, Hagel und Gewitter bevor. Der Aufenthalt im Freien kann am Freitag lebensgefährlich sein.

„Damit drohen dort, wo der Gewitterkomplex langzieht, massive Schäden“, sagte der Wetterforscher am Donnerstag in Offenbach. Wahrscheinlich bilden sich demnach auch sogenannte Superzellen - sich drehende Systeme mit starken Aufwinden, die sich völlig eigenständig und damit schwer vorhersehbar bewegen. Auch für Tornados und heftige Orkanböen gebe es „ideale Bedingungen“. Hinzu kämen Hagel und teils extremer Starkregen. Dabei könnten innerhalb weniger Stunden bis zu 80 Liter Regen auf den Quadratmeter fallen.

Mitte Deutschlands besonders betroffen

Zum Wochenende beruhigt sich das Wetter dann zunächst wieder. Nur im Norden Deutschlands bleibt es noch wechselhaft. Die Tageshöchsttemperaturen liegen an der Küste bei 16, im Binnenland bei 18 bis 22 Grad. Im Westen, Süden und in der Mitte gibt es am Sonntag viel Sonne. Dort erwärmt sich die Luft auf 22 bis 28 Grad. „Zu Beginn der neuen Woche kündigt sich von Südwesten her die nächste Gewitterlage an“, sagte der Meteorologe.