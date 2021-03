Handelsweg : Suezkanal: Containerschiff „Ever Given“ teilweise freigelegt

Schlepper ziehen das Containerschiff „Ever Given“ wieder in tieferes Fahrwasser im Suezkanal. Foto: -/Suez Canal Authority/dpa

Kairo Der Bug der „Ever Given“ sitzt noch immer fest, doch das Ende der Blockade des Suezkanals rückt näher. Es könnten aber noch Tage vergehen, bis alle wartenden Schiffe wieder fahren können.

Nach fast einer Woche Ziehen, Schieben und Baggern erzielen Helfer im Suezkanal erste Erfolge. Das riesige Containerschiff „Ever Given“ wurde am Montagmorgen teilweise freigelegt. Nach Informationen des Kanaldienstanbieters Leth Agencies liegt der Bug noch auf Grund.

„Es bewegt sich was, das ist die gute Nachricht“, sagte Peter Berdowski, der Chef des Unternehmens Boskalis, das bei der Bergung hilft, am Montagmorgen im niederländischen Radio. Aber für Entwarnung sei es zu früh. „Der Bug sitzt noch völlig fest.“

Die Kanalbehörde teilte mit, die „Ever Given“, die etwa der Größe des Empire State Buildings in New York entspricht, sei zu 80 Prozent bewegt worden. Das Heck befinde sich nun etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Demnach hatten zehn Schlepper aus vier Richtungen seit dem Morgengrauen versucht, das gewaltige Schiff zu bewegen. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatte bereits angeordnet, die teilweise Entladung von Containern vorzubereiten, falls die Versuche zur Freilegung weiter erfolglos bleiben sollten. Hilfs- und Bergungsteams hatten mit Schleppern und Baggern über Tage versucht, das Schiff eines japanischen Eigentümers zu befreien, das am Dienstag auf Grund gelaufen war.