Unwetter Süddeutschland ächzt unter dem Hochwasser - Weitere Opfer geborgen

Doch es bleibt das Entsetzen über die Toten in den Flutgebieten: Eine Frau wird am Morgen leblos im Keller eines Hauses im oberbayerischen Schrobenhausen gefunden - eine vermisste 43-Jährige, nach der seit Sonntag gesucht worden war. Die Leichen eines Mannes und einer Frau werden im besonders vom Hochwasser betroffenen Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg entdeckt - ebenfalls in einem Keller, der zuvor überflutet gewesen war. Die genauen Umstände ihres Todes sind noch unklar. Schon am Wochenende kam ein Feuerwehrmann im Fluteinsatz um, in Schwaben wird zudem ein weiterer Feuerwehrmann vermisst.