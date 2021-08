Flutwelle : Suche nach Vermissten in Höllentalklamm geht weiter

Grainau Dutzende Retter waren im Einsatz, um mehrere in Not geratene Menschen aus der Höllentalklamm zu retten. Denn durch die Schlucht rauschte eine Flutwelle und überraschte dabei Wanderer.

Nach der Flutwelle in der Höllentalklamm an der Zugspitze soll die Suche nach zwei Vermissten am Dienstag weitergehen. Das sagte ein Polizeisprecher am frühen Dienstagmorgen.