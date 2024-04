Niedersachsen Suche nach sechsjährigem Arian an Land und im Wasser

Der vermisste sechs Jahre alte Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde ist Kameraaufnahmen zufolge allein von zu Hause verschwunden. Er sei demnach am Montag gegen 19.15 Uhr allein durch das Wohngebiet gelaufen, in dem er lebt, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Die Ermittler haben Aufnahmen einer privaten Überwachungskamera ausgewertet. Am Mittwochabend dauerte die großflächige Suche nach dem Jungen an.