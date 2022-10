Einheitsmenü in Freiburg : Stuttgarter Ministerium: Zur Ernährung gehört auch Fleisch

Freiburg/Stuttgart Beim Schulessen geht Freiburg einen besonderen Weg: In städtischen Kitas und Grundschulen gibt es künftig nur noch ein vegetarisches Einheitsmenü. Das Agrarministerium des Landes hat einen Einwand.

Vegetarisches Essen für Kinder

Der Freiburger Gemeinderat hatte am Dienstagabend beschlossen, dass Kinder in städtischen Kitas und Grundschulen vom kommenden Schuljahr an nur noch vegetarisches Essen bekommen. Zudem werden die Preise für Schulessen vom Schuljahr 2023/24 an schrittweise erhöht.