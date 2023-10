Unwetter Sturmflut an Ostseeküsten - Niedrigwasser an der Nordsee

In Kiel sollte die Kiellinie ab 15.00 Uhr aus Sicherheitsgründen für den Verkehr gesperrt werden, wie eine Feuerwehrsprecherin sagte. Am Vormittag blieb in der Stadt noch Zeit für Besprechungen: „Bisher ist die Lage hier noch recht ruhig.“ In Kiel-Schilksee waren am Donnerstagnachmittag in mehrere Strandkörbe ins Wasser gezogen worden. „Da ist das Wasser schon ungewöhnlich hoch. Etwa 150 Strandkörbe sind dort geborgen worden“, sagte eine Polizeisprecherin.