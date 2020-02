Analyse : Sturm-Stopp bei der Bahn - die Strategie dahinter

Berlin Nichts geht mehr für Stunden: Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ lässt die Bahn ihre Fernzüge lieber stehen. Reisende diskutieren: übertrieben oder angebracht? Fest steht: Die Aktion hat Methode.

Züge stecken in Bahnhöfen fest, Fahrgäste übernachten in Waggons, leere Bahnsteige, volle Info-Schalter: Zum zweiten Mal innerhalb von gut zwei Jahren hat die Bahn den Fernverkehr komplett eingestellt. Nichts ging mehr, Zehntausende waren betroffen.

Und als der Sturm vorüber ist, zeigt sich: Es ging vergleichsweise glimpflich aus. War es übervorsichtig, die ICE- und Intercity-Züge komplett in den Bahnhöfen zu lassen? Oder trug es sogar dazu bei, die Schäden gering zu halten?

„Wir konnten weitgehend verhindern, dass Züge auf freier Strecke liegengeblieben sind und Fahrgäste von dort evakuiert werden mussten“, erklärte ein Sprecher am Montag, warum die Bahn auf Stopp schaltete. „Wir wollen in extremen Wetterlagen unsere Fahrgäste in Bahnhöfen versorgen.“