Sturm „Ignatz“ zieht über Deutschland : Deutsche Bahn stellt Fernverkehr in ganz NRW ein – Berliner Feuerwehr ruft Ausnahmezustand aus

Offenbach Der erste starke Herbststurm des Jahres zieht über Deutschland. Im Laufe des Tages werden Sturmböen und mancherorts sogar Orkanböen erwartet. Im Norden sind „kurzlebige Tornados“ nicht ausgeschlossen. Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr wegen Sturmschäden in ganz Nordrhein-Westfalen eingestellt.

Wegen mehrerer querstehender Lastwagen war am Morgen die Rheinbrücke bei Speyer (A61) voll gesperrt. Eine während des Sturms beschädigte Starkstromleitung hat zudem am Donnerstagmorgen eine Vollsperrung der A5 von Heidelberg nach Darmstadt ausgelöst. Ein Baum kippte auf einen Strommast, dabei knickte der Kopf des Mastes um.

Berliner Feuerwehr ruft Ausnahmezustand aus

In Nordrhein-Westfalen hatte „Ignatz“ für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. In einigen Städten wie Köln und Dortmund blieb der Zoo geschlossen. Duisburg verzichtete an einigen Standorten auf Impfungen. Die Deutsche Bahn hat mittlerweile ihren Fernverkehr in ganz NRW eingestellt. In Berlin hat die Feuerwehr den Ausnahmezustand ausgerufen.