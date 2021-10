10. Spieltag : Stürmischer FC Augsburg siegt - VfB im Verletzungspech

Augsburg Der FC Augsburg belohnt eine kämpferische Leistung mit drei Punkten gegen den VfB Stuttgart. Markus Weinzierl freut sich über seinen Jubiläumssieg.

Mit zwei Toren nach einem Eckball und zwei Stürmertreffern bescherten die Augsburger Markus Weinzierl beim 4:1 (1:1) den 50. Bundesligasieg als Trainer in der Fuggerstadt. Mit dem umjubelten zweiten Saisonerfolg rückte der FCA bis auf einen Zähler an den VfB heran, liegt aber weiter auf Relegationsplatz 16. Die Stuttgarter verloren trotz Führung nach zwei notgedrungenen personellen Wechseln in der ersten Hälfte komplett den Rhythmus gegen vehement anrennende Augsburger.